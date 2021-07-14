Çin’deki otel faciasında ölü sayısı 17’ye yükseldi

Çin’in Suzhou kentinde çöken otelin enkazında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 17’ye yükseldi.

Çin’in Jiangsu eyaletindeki Suzhou kentinin Wujiang bölgesinde geçtiğimiz pazartesi günü bir otelin ek binasının çökmüştü. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, faciada ölenlerin sayısının 17’ye yükseldiği belirtilirken, arama kurtarma faaliyetlerinin bu sabah itibariyle sona erdiği bildirildi. Enkazdan toplam 23 kişinin çıkarıldığı kaydedilerek, 6 yaralıdan 5’inin hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Yapılan ön soruşturmaya göre, 2018’de hizmete açılan 54 odalı otel izinsiz yenileme çalışmaları sırasında yapılan bir hata nedeniyle çöktü. Kazanın nedenine ilişkin detaylı soruşturma ise sürüyor.