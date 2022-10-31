Çin’deki iPhone fabrikasında Covid-19 karantinasına alınan işçiler kaçtı

Çin’in Zhengzhou kentinde yer alan ve dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada Covid-19 vakalarının tespitinin ardından karantinaya alınan işçiler firar etti.

Çin’in Zhengzhou kentindeki dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen Covid-19 vakaları nedeniyle tesisin kapalı devre üretime geçtiği ve karantinaya alındığı öne sürülmüştü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 300 bin işçi kapasiteli fabrikada karantinada tutulan işçiler salgın tedbirleri nedeniyle toplu taşımanın işlemediği kentte valizleriyle yaya şekilde memleketlerine dönmeye çalıştı.

Tedbirler alınmaya başlandı

Henan eyaletindeki birçok kentte ise, fabrikadan kaçan işçiler için tedbirler artırılmaya başlandı. Aralarında Yuzhou, Changge, Qinyang ve Xuchang’ın da bulunduğu kent ve ilçeler, Foxconn işçilerine yönelik açık mektuplar yayımlayarak, dönüşlerini bildirmelerini istedi. Xihua ilçesindeki yetkililer tarafından yapılan açıklamada da işçilerin 7 gün merkezi karantinada, 3 gün de müşahede altında tutulmasının talep edildiği bildirildi. Çin basınında yer alan haberlere göre, yerel birimler ile Foxconn, işçilerin belirlenen noktalarda toplanarak sıraya girmesi ve karantina noktalarına götürülmesi için gerekli düzenlemeleri yapıyor.

Foxconn’un dün yaptığı açıklamada, gönüllü olarak tesiste kalmak veya tesisi terk etmek isteyen tüm işçilerin güvenliği için gerekli düzenlemelerin yapılacağı, işçilerin haklarının korunacağı belirtilmişti. Foxconn’un tesisindeki karantina uygulamalarının hala sürdüğü, tesiste "kapalı devre yönetim" uygulandığı ve işçilere her gün PCR testi yapıldığı kaydedilmişti. Fabrikadaki işleyişin ve imalatın görece istikrarlı durumda olduğu kaydedilerek, salgından “az sayıda” kişinin etkilendiği belirtilmiş fakat net bir sayı ise verilmemişti.

Dünyanın geri kalanının aksine Çin, salgınla 2020 yılının başından bu yana "sıfır-Covid" stratejisi adı altında hızlı temas takibi, yoğun test ve uzun süreli karantina gibi uygulamalara başvurarak mücadele ediyor.