Çin’deki iPhone fabrikası protestolarında şirket işçilerden özür diledi

Apple için iPhone telefonları üreten Foxconn, Çin’deki fabrikasında protestoların çıkmasına neden olan ödeme sistemindeki hata nedeniyle işçilerden özür diledi.

Apple için iPhone üreten Tayvan merkezli Foxconn şirketi, Çin’in Zhengzhou şehrinde bulunan 200 bin işçinin çalıştığı İphone fabrikasında meydana gelen şiddetli protestolardan sonra özür diledi. Foxconn tarafından yapılan açıklamada yeni işçilere vaat edilen ikramiye ödemelerinin yapılmamasına ilişkin, "Ekibimiz konuyu inceledi ve işe alım sürecinde teknik bir hata oluştuğunu tespit etti” dedi. Sistemde meydana gelen veri giriş hatasından dolayı özür dileyen şirket, “Verilen ücret ile anlaştığımız rakamın resmi işe alım sözleşmesiyle aynı olduğunu garanti ediyoruz” ifadelerini kullandı. Tayvanlı şirket, istifa etmek ve fabrikadan ayrılmak isteyen işçilerin tercihlerine saygı duyulacağını ve tazminat ödeneceğini duyurdu.

Protestolar patlak vermişti

Çin’in Zhengzhou şehrindeki İPhone fabrikasında Ekim ayında Covid-19 vakaları görüldüğü gerekçesiyle giriş ve çıkışlar yasaklanmış, sıkı tedbirler nedeniyle valiz ve sırt çantalarıyla fabrikadan kaçan işçilerin görüntüleri gündem olmuştu. İşçilerin kaçmasının ardından şirket, ikramiye verileceği vaadiyle yeni işçilerle anlaşmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde işçiler, sıkı Covid-19 tedbirlerinin yanı sıra söz verilen ikramiyelerin ödenme tarihinin ertelenmesi, ödemelerin yapılmaması ve yeterli yiyecek verilmemesi nedeniyle şirketi protesto etmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protestolar sırasında işçilerin salgınla mücadele için koyulan bariyerleri yıktıkları ve koruyucu tulum giyen polislerle arbede yaşandığı görülmüştü.

Öte yandan, çalışanlar tarafından yapılan bir açıklamada protestoların sona erdiği, işçilerle anlaşmaya varıldığı ve fabrikadaki üretime devam edildiği ifade edildi.