Çin’deki depremde can kaybı 93’e yükseldi

Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 93’e yükseldi.

Çin’in Sichuan eyaletinde 5 Eylül’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kayıp 25 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılırken, can kaybının 93’e yükseldiği duyuruldu.

Çin’in Sichuan eyaletinin Yaan kentinde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen depremde 4, 2013 yılında kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremde ise 100’ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.