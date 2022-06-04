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Çin’de yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 8 yaralı

Çin’in Guizhou eyaletinde yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu makinist hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Asayiş 04.06.2022, 10:37
Çin’de yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 8 yaralı

Çin’in Guizhou eyaletinde yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu makinist hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Ülkenin güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Guiyang kentinden kalkan D2809 sefer sayılı yüksek hızlı bir tren, yerel saatle 10.30 sıralarında Rongjiang ilçesine yakın bir bölgede raydan çıktı. Kazada makinist hayatını kaybederken, 1 görevli ve 7 yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Trendeki diğer 136 yolcu ise güvenli şekilde tahliye edildi. Trenin varış noktasının Guangzhou olduğu öğrenildi.

Kazanın, dağlardan gelen çamurun raylara dolması sonucu meydana geldiği açıklandı.

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