Çin’de toprak kaymasında ölü sayısı 14’e yükseldi

Çin’in Guizhou eyaletindeki bir şantiyede meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi.

Çin’in güneyindeki Guizhou eyaletindeki Bijie kentinde dün yerel saatle 19.00 sıralarında bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında can kaybı artıyor. Bijie Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 10’dan 14’e yükseldiği bildirildi. Kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ve kazanın nedeninin araştırıldığı aktarıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Acil hizmetler, itfaiye ve kamu güvenliği birimlerinden binden fazla personel, arama kurtarma çalışmasına sevk edildi.