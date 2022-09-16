Çin’de telekomünikasyon binası alev alev yandı

Çin’in Hunan eyaletindeki telekomünikasyon şirketi China Telecom binasında çıkan yangın tüm katları sardı.

Çin’in güneyindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha kentinde bulunan telekomünikasyon şirketi “China Telecom” binasında yangın çıktı. Binadan yoğun duman yükselirken, alevler tüm katlara yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadı. Alevler uzun süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.