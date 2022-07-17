banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Bülbülan’da Yayla şenliği
Bülbülan’da Yayla şenliği
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Çin’de sel felaketi: 12 ölü, 12 kayıp

Çin’de şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde en az 12 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise sel sularında kayboldu.

Asayiş 17.07.2022, 15:16
Çin’de sel felaketi: 12 ölü, 12 kayıp

Çin’de şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde en az 12 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise sel sularında kayboldu.

Çin’in kuzeybatısı ve güneybatısını sel vurdu. Ülkenin güneybatısında bulunan Sichuan eyaletinde sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde en az 6 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de kayboldu. Gansu eyaletindeki Longnan kentinde de etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Uzmanlar, ekstrem hava şartlarının iklim değişikliğinden kaynaklandığını ifade etti.

Çin’in Henan eyaletinde geçtiğimiz yıl haziran ayında da şiddetli yağışlar nedeniyle 398 kişi hayatını kaybetmişti.

Yorumlar (0)
32°
açık