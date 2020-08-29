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Çin’de restoran çöktü: 13 ölü
SHANXİ EYALETİNDE BİR KÖYDE RESTORANIN BULUNDUĞU BİNANIN ÇÖKMESİ SONUCU 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Asayiş 29.08.2020, 14:36
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Çin’in kuzey kesimindeki Shanxi eyaletine bağlı bir köyde yer alan bir restoranın bulunduğu binanın çökmesi sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti.
Çin’in kuzey kesimindeki Shanxi eyaletindeki Linfen kentine bağlı Chenzhuang köyündeki bir restoran bu sabah 09.40 sıralarında çöktü. Olayın yaşandığı esnada, iki katlı binadaki lokantada yaşlı bir adamın doğum gününü kutlamak için yakınlarıyla bir araya geldiği aktarıldı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri hemen olay yerine giderken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Enkaz altında kalan kişi sayısı bilinmezken, şu ana kadar 43 kişinin kurtarıldığı, 13 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de ağır şekilde yaralandığı bilgisi verildi.
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