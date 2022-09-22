Çin’de petrol tankeri kamyonla çarpıştı

Çin’in Anhui eyaletinde petrol tankeri ile kamyonun çarpışması sonucu yangın çıktı.

Çin’in Anhui eyaletinde Lu’an ile Wuhan şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda petrol tankeri, kamyonla çarpıştı. Kazanın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ve ilkyardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer, kazada tanker sürücüsünün hafif yaralandığını bildirirken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Geçtiğimiz hafta Çin’in güneyindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha kentinde bulunan telekomünikasyon şirketi “China Telecom” binasında da yangın çıkmış, yangında can kaybı yaşanmamıştı.