Çin’de patlama sonrası çöken kamu binasındaki can kaybı 6’ya yükseldi

Çin’de bir kamu binasında yaşanan patlamanın ardından meydana gelen çökme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükselirken, 9 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı ve enkaz altında bulunan 10’dan fazla kişi için kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Çin’in güneybatı bölgesinde bulunan Chongqing Belediyesi’ne bağlı Wulong bölgesindeki bir kamu binasında yaşanan patlamada bilanço ağırlaşıyor. Yerel yetkililerden yapılan son açıklamalara göre, patlama sonrasında yaşanan çökme nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Yetkililer, enkaz altında bulunan 10’dan fazla kişi için arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı kurtarma çalışmalarına yardımcı olması için bir çalışma grubu ile birçok uzmanın olay yerine sevk edildiğini açıklarken, yerel itfaiye ve kurtarma dairesi ise 260 profesyonel görevli ve 50 kurtarma motorunun olay yerine gönderildiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 vinç ve ekskavatörle birlikte 60 profesyonel görevliden oluşan kurtarma ekibinin de yardım için çağırıldığı bildirildi.

Patlamanın binanın yemekhane bölümünde meydana geldiği, o sırada çalışanların öğle yemeği molasında olduğu öğrenildi. Patlamanın gaz sızıntısından meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor.