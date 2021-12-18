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Çin’de otoyol köprüsü çöktü: 3 ölü, 4 yaralı
Çin’de bulunan bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Asayiş 18.12.2021, 16:25
Çin’de bulunan bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Çin’in Hubei eyaletinde yerel saatle 16.00 sıralarında otoyol köprüsü çöktü. Çin medyasına göre, çökme sonrası en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Çöken otoyol köprüsü nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.