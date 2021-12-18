Çin’de otoyol köprüsü çöktü: 3 ölü, 4 yaralı

Çin’de bulunan bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Çin’in Hubei eyaletinde yerel saatle 16.00 sıralarında otoyol köprüsü çöktü. Çin medyasına göre, çökme sonrası en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Çöken otoyol köprüsü nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.