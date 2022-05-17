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Çin’de minibüs nehre düştü: 10 ölü
Çin’in Guangdong eyaletinde seyir halindeki bir minibüsün nehre düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 17.05.2022, 14:09
Çin’in Guangdong eyaletinde seyir halindeki bir minibüsün nehre düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.
Çin’in güneyinde bulunan Guangdong eyaletindeki Shaoguan kentinde seyir halindeki bir minibüs nehre düştü. Yerel saatle 17.20’de Zhenjiang bölgesinde meydana gelen kazada minibüste bulunan 10 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.