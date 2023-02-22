Çin’de kömür madenindeki göçükte 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Çin’in İç Moğolistan özerk bölgesindeki bir kömür madeni ocağında meydana gelen göçükte 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çin’in kuzeyindeki İç Moğolistan özerk bölgesindeki Alxa League’de bir kömür madeninde yaşanan göçükte arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çin devlet medyası, kömür madeninde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 6 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. Kayıp 53 kişi için 300 kişilik arama-kurtarma ekibi, 129 araç ile bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping olayın ardından yaptığı açıklamada, kayıplar için kurtarma çalışmalarının ve yaralılar için de tedavilerin mümkün olan en iyi şartlarda devam ettiğini aktardı.