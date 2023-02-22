Çin’de kömür madeninde göçük: 57 kişi mahsur

Çin’in İç Moğolistan özerk bölgesindeki bir maden ocağında meydana gelen kazada, 50 işçi göçük altında kaldı.

Çin’in kuzeyindeki İç Moğolistan özerk bölgesindeki Alxa League’de bir kömür madeni çöktü. Bölgeye yaklaşık 200 kişiden oluşan kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Çin medyası, 57 kişinin göçük altında kaldığını aktardı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerindeki kurtarma operasyonu sürüyor.