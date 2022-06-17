banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Fenerbahçe’de Bruma ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe’de Bruma ilk antrenmanına çıktı
Çin üçüncü uçak gemisini suya indirdi
Çin üçüncü uçak gemisini suya indirdi
Futbolda 1. Transfer ve Tescil dönemi başladı
Futbolda 1. Transfer ve Tescil dönemi başladı

Çin’de kimya fabrikasında patlama: 8 yaralı, 6 kayıp

Çin’in Lanzhou kentinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı, 6 kişi kayboldu.

Asayiş 17.06.2022, 12:22
Çin’de kimya fabrikasında patlama: 8 yaralı, 6 kayıp

Çin’in Lanzhou kentinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı, 6 kişi kayboldu.

Çin’in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin başkenti Lanzhou’da bulunan bir kimya fabrikasında dün akşam saatlerinde patlama yaşandı. Yetkililer kazada 8 kişinin yaralandığını, 6 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı. Hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun stabil olduğu aktarıldı. Kurtarma ekipleri, kayıp kişiler için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu