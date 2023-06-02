Çin’de hortum: 13 yaralı

Çin’in Liaoning eyaletinde meydana gelen hortum nedeniyle 13 kişi yaralandı, hızlı tren seferleri iptal edildi.

Çin’in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Tieling kentindeki Jingouzi kabasında dün hortum meydana geldi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hortumun etkili olduğu noktalarda 13 kişinin yaralandığı, en az 60 ev ile 300 hektarlık tarım arazisinin hasar gördüğü belirtildi. Kasabaya itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edilirken, elektrik hatlarının onarılması için çalışma başlatıldığı kaydedildi. Bölgede ayrıca hızlı tren seferlerinin de iptal edildiği açıklandı.

Eyalete bağlı Shenyang ve Fuxin kentlerinde de hortum görüldüğü ancak can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.