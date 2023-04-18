Çin’de fabrikada yangın: 11 ölü

Çin’in Jinhua kentindeki bir fabrikada çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in Zhejiang eyaletine bağlı Jinhua kentindeki bir fabrikada dün yerel saatle 14.04 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yayılmasının ardından çok sayıda kişi binanın 3’üncü katında mahsur kaldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.