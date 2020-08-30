Çin’de çöken restoranda ölü sayısı 29’a yükseldi
ÇİN’İN KUZEY KESİMİNDEKİ SHANXİ EYALETİNE BAĞLI BİR KÖYDE YER ALAN BİR RESTORANIN BULUNDUĞU BİNANIN DÜN ÇÖKMESİ SONUCU ÖLÜ SAYISI 29’A YÜKSELDİ.
Çin’in kuzey kesimindeki Shanxi eyaletine bağlı bir köyde yer alan bir restoranın bulunduğu binanın dün çökmesi sonucu ölü sayısı 29’a yükseldi.
Çin’in kuzey kesimindeki Shanxi eyaletindeki Linfen kentine bağlı Chenzhuang köyündeki bir restoran dün sabah 09.40 sıralarında çöktü. Dünden bu yana süren arama kurtarma çalışmaları sonucu 29 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği belirtilirken enkaz altından 57 kişinin çıkarıldığı 29’unun hayatını kaybettiği, 7’si ağır yaralı 28 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.
Olayın yaşandığı esnada, iki katlı binadaki lokantada yaşlı bir adamın doğum gününü kutlamak için yakınlarıyla bir araya geldiği aktarıldı. Binanın neden çöktüğü henüz bilinmezken olay hakkında araştırma başlatıldığı belirtildi.
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