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Çin’de binada gaz patlaması: 8 yaralı

Çin’in Tianjin kentinde bir binada meydana gelen gaz patlaması nedeniyle 8 kişi yaralandı.

Asayiş 19.07.2022, 10:59
Çin’de binada gaz patlaması: 8 yaralı

Çin’in Tianjin kentinde bir binada meydana gelen gaz patlaması nedeniyle 8 kişi yaralandı.

Çin’in kuzeyindeki Tianjin kentindeki Beichen bölgesinde altı katlı bir binada gaz patlaması meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine gelen çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edildi. Yetkililer, kazada 8 kişinin yaralandığını bildirirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma açıldı.

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