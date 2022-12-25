Çin’de altın madeni çöktü: 18 kayıp

Çin’in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ndeki bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucu, 18 kişi enkaz altında kaldı.

Çin’in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nde bulunan bir altın madeninde çökme yaşandı. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri 22 kişiyi enkaz altından çıkardı. Toplam 40 kişinin bulunduğu madende kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Qinghai eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen çökme sonucu 19 madenci enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.