Çin’de 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 21’e yükseldi

Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi.

Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Çin Deprem Merkezi’nin büyüklüğünü 6.8 olarak açıkladığı depremde, Garze Tibet Özerk iline bağlı Luding ilçesinde 7, Yaan kentinde yer alan Shimian County’de ise 14 kişi hayatını kaybetti. Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem eyaletin birçok şehrinde hissedilirken, bazı bina ve yollarda da hasar oluştu. Sichuan’daki 6.6 büyüklüğündeki depremden birkaç dakika sonra 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Öte yandan, Çin’in Sichuan eyaletinin Yaan kentinde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen depremde 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yine aynı kentte 2013 yılında kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremde ise 100’ün üzerinde kişi yaşamını yitirmişti.