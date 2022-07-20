banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!
Kemal Kılıçdaroğolu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Kemal Kılıçdaroğolu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu
Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu
Emrecan Uzunhan, Beşiktaş’a transfer oldu
Emrecan Uzunhan, Beşiktaş’a transfer oldu

Çin’de 6 katlı binada meydana gelen gaz patlamasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Çin’in Tianjin kentinde bulunan 6 katlı bir binada dün meydana gelen gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Asayiş 20.07.2022, 10:11
Çin’de 6 katlı binada meydana gelen gaz patlamasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Çin’in Tianjin kentinde bulunan 6 katlı bir binada dün meydana gelen gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Çin’in Beichen bölgesindeki liman kenti Tianjin’de bulunan 6 katlı bir binada dün yaşanan şiddetli gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Yerel saatle 07.15’de meydana gelen patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 10 saatin sonunda enkaz altında kalan 1 kişiye ulaşıldı. Hastaneye sevk edilen yaralı, hayatını kaybetti. Olay yerinde, kayıp 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Soruşturma sürüyor

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma devam ederken, Çin Acil Durum Bakanlığı, kaza nedeninin olabilecek en kısa süre de ortaya çıkarılması için çağrıda bulundu.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu