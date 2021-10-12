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Cinayetten aranan Gürcistan uyruklu firari yakalandı

Ardahan’da kasten adam öldürme suçundan aranan Gürcistan uyruklu firari, güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 12.10.2021, 10:25
Cinayetten aranan Gürcistan uyruklu firari yakalandı

Ardahan’da kasten adam öldürme suçundan aranan Gürcistan uyruklu firari, güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Ardahan’da JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, ’kasten öldürme’ suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ile Posof İlçe Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında arama kaydı olan Gürcistan uyruklu bir şahsın Posof ilçesi Türkgözü köyünde olduğu yönünde bilgiler elde edilmiştir.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Türkgözü köyünde düzenlenen operasyonda kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında arama kaydı bulunan Gürcistan uyruklu G.C. isimli şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. G.C., Ardahan Kapalı Cezaevine konuldu.

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