Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.552
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6209
EURO
7.5498

Cinayetten 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

ANTALYA'DA KASTEN ÖLDÜRME VE HAKARET SUÇLARINDAN 8 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, JANDARMA TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI.

Cinayetten 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

ANTALYA'DA KASTEN ÖLDÜRME VE HAKARET SUÇLARINDAN 8 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, JANDARMA TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI.

26 Nisan 2020 Pazar 11:50
3 Okunma
Cinayetten 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Antalya’da kasten öldürme ve hakaret suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kasten öldürme ve hakaret suçlarından aranmakta olan N.B.’nin Antalya’nın Manavgat ilçesinde saklandığını belirleyen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüpheli, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin ‘kasten öldürme’ ve ‘hakaret’ suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komşuları bu kez kurtaramadı
Komşuları bu kez kurtaramadı
Yasağı delip alkollü araç kullandı, ceza yeyince de hırsını gazetecilerden çıkardı
Yasağı delip alkollü araç kullandı, ceza yeyince de hırsını gazetecilerden çıkardı
Uşak’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Uşak’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim