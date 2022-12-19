Cinayetten 6 yıl sonra Almanya’da yakalandı, mahkemeye getirilmeyince karar ertelendi

İzmir’in Buca ilçesinde 12 Temmuz 2016 tarihinde tecavüze uğradıktan sonra bıçaklanarak öldürülen ve cesedi baza içerisinde yanmış halde bulunan Sibel Çelik’in (24) ölümüyle alakalı kırmızı bültenle aranan şüpheli Halil Yılmaz, 6 yıllık sürecin ardından kaçtığı Almanya’dan Türkiye’ye getirildi. Yargılandığı davaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan Yılmaz, mahkemeye bizzat katılarak savunma yapmak isteyince, mahkeme heyeti kararı bir sonraki celseye erteledi.

12 Temmuz 2016 tarihinde İzmir’in Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi 205/27 sokakta meydana gelen olayda, 3 katlı bir binanın zemin katındaki Halil Yılmaz’a ait evde yangın çıkmış ve yangına müdahale eden ekipler bir bazanın içerisinde yanmış bir kadın cesedi buldu. Yapılan incelemeler sonrasında cesedin 24 yaşındaki Sibel Çelik’e ait olduğu belirlendi. Olayın ardından Halil Yılmaz’a ulaşamayan ekipler, Yılmaz’ın ağabeyi S.Y.’yi olaydan bir gün sonra Diyarbakır’a giderken yakaladı. Sorgusunda çelişkili ifadeler veren S.Y. tutuklanırken, hazırlanan iddianamede Sibel Çelik’in 7 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ve baza içerisine konularak ateşe verildiği yer almıştı. Halil Yılmaz ve S.Y. hakkında ‘Nitelikli kasten öldürme’, ‘Yakmak suretiyle mala zarar verme’ ve ‘Kasten yangın çıkarma’ suçlarından dava açılırken, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 6 Aralık 2017’deki duruşmasında, S.Y. tahliye edilmiş ancak bu süreçte de aranan Halil Yılmaz’a ulaşılamadı.

Yargılama esnasında Adli Tıp Kurumundan istenen raporda Sibel Çelik’in cinsel saldırıya da uğradığı tespit edilirken, Almanya’ya kaçtığı belirlenen Halil Yılmaz için 21 Şubat 2018 tarihinde kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu süreçte Alman yetkililer, Türkiye ile Almanya arasında suçlu iadesi anlaşması bulunmasına rağmen Halil Yılmaz’ın ilticacı olarak girdiği ve can güvenliği olmadığı gerekçesiyle uzun bir süre Türkiye’ye göndermezken, Halil Yılmaz Almanya’da adli suça karışmasıyla beraber 6 yıllık sürecin ardından Türkiye’ye iade edildi. Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesine SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadede cinayeti kabul etmedi. Geçtiğimiz duruşmada savunma yapan Halil Yılmaz, Çelik’i kendisinin öldürmediğini iddia etti. Aynı celsede açıklanan esas hakkında mütalaada savcı, tutuklu sanık Halil Yılmaz için ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, ‘Yakarak mala zarar verme’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Savcı, tutuksuz sanık Selman Yılmaz için ise beraat istedi.

“Maktulenin acı çekmediği, eziyet görmediğini söylemek mümkün değildir”

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Halil Yılmaz SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, tutuksuz sanık S.Y.’nin ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Sibel Çelik’in ailesi de hazır bulundu.

Duruşma savcısı, geçen duruşmada mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederken, tutuklu sanık Halil Yılmaz ise duruşmaya bizzat getirtilerek son savunmasını yapmak istediğini söyledi.

Çelik ailesinin avukatı Sibel Önder, mütalaadaki sanıkla ilgili ‘Kasten öldürme’ suçunu, maktule eziyet çektirerek gerçekleştirmediği yönündeki görüşü kabul etmediklerini ifade ederek, “Maktule 7 bıçak darbesi ile öldürülmüştür. Bu bıçak darbeleri sırasında maktulenin acı çekmediği, eziyet görmediğini söylemek mümkün değildir. Bu yönüyle iddia makamının mütalaasını kabul etmiyoruz. Her iki sanığın da ‘Eziyet çektirerek kasten öldürmek’ suçundan cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ise tutuklu sanık Halil Yılmaz’ın son duruşmaya bizzat katılmak istemesinin yargılamayı uzatma amacına yönelik olduğunu söyleyerek, bu nedenle talebin reddedilerek karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Halil Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanığın bir sonraki duruşmaya katılımının sağlanması için bulunduğu ceza infaz kurumuna yazı yazılmasına karar vererek davayı erteledi.