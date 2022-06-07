Cinayetle sonuçlanan alacak verecek davasında karar

Eskişehir’de alacak verecek meselesi nedeniyle 1 kişiyi pompalı tüfekle başından vurarak öldüren sanık, haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Emek Mahallesi Albayrak Bulvarı’nda Suat A. idaresindeki otomobile, plakası tespit edilemeyen başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş edildi. Otomobilde bulunan Oğuz Akdoğan başından yaralandı. Ağır yaralanan Akdoğan, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Akdoğan’ın ölümüyle ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İbrahim U.’yu, suçta kullandığı tüfekle birlikte saklandığı evde yakalayarak gözaltına alınmıştı. Olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen Mahmut A. da polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden İbrahim U., ‘kasten öldürme’ suçundan çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mahmut A. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Geçen yıl temmuz ayında görülen ilk duruşmada olayı anlatan tutuklu sanık İbrahim U., alacak verecek meselesi nedeniyle maktulle aralarında tartışma çıktığını ve maktul Oğuz Akdoğan’ın kendisine tüfekle ateş ettiğini, kendisinin de maktulü korkutmak için hedef gözetmeden elindeki tüfeği ateşlediğini söylemişti.

Katil zanlısının müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık İbrahim U. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan Mahmut A. ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanık İbrahim U.’yu ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, müşteki sanık Mahmut A.’ya karşı ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Müşteki sanık Mahmut A.’nın, sanık İbrahim U.’ya karşı ‘silahla tehdit’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

“Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım”

Mütalaaya karşı diyecekleri ve karardan önce son sözleri sorulan sanık İbrahim U., “Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım. Ben Oğuz’a zarar vermeyi düşünmedim. Onu öldürmek ya da yaralamak gibi bir niyetim yoktu. Ben sadece kendimi savundum. Benim bakmakla yükümlü olduğum eşim ve çocuklarım var. Üzgünüm ve pişmanım. Beraat ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezası verildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İbrahim U.’yu ‘kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık İbrahim U.’nun üzerine atılı diğer suçlamaların düşürülmesine karar verildi. Heyet, müşteki sanık Mahmut A. hakkında, sanık İbrahim U.’ya karşı ‘silahla tehdit’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.