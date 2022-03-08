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Cinayetle biten kavganın sanıkları hakkında haksız tahrik indirimi talep edildi

Eskişehir’in Alpu ilçesinde iki tekel bayii işletmecisi arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavga olayıyla ilgili yargılanan 3 sanık hakkında istenen cezalar belli oldu.

Asayiş 08.03.2022, 16:11
Cinayetle biten kavganın sanıkları hakkında haksız tahrik indirimi talep edildi

Eskişehir’in Alpu ilçesinde iki tekel bayii işletmecisi arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavga olayıyla ilgili yargılanan 3 sanık hakkında istenen cezalar belli oldu.

Olay, Alpu ilçesi Bozan Mahallesi’nde gerçekleşti. Mahallede tekel bayi işleten Recep Ak ve beraberindeki arkadaşları Ahmetcan A. ve Uğur T. ile aralarında iş yeri anlaşmazlığı bulunan tekel bayii işletmecisi Muhittin Selçuk A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Muhittin Selçuk A., bıçakla Recep Ak’ı göğsünden, Ahmetcan A. ve Uğur T.’yi de çeşitli yerlerinden yaraladı. Bu sırada Uğur T. de yanındaki bıçakla Muhittin Selçuk A.’yı yaraladı. Yaralılar kendi imkânları ile Alpu Devlet Hastanesi’ne ulaştı. Yaralılardan Recep Ak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uğur T. ve Ahmetcan A. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, Muhittin Selçuk A. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Muhittin Selçuk A., tutuksuz sanıklar Uğur T. ve Ahmetcan A. hazır bulundu. Duruşmaya maktul Recep Ak’ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. İddia makamı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Katil zanlısı hakkında haksız tahrik indirimi talep edildi

İddia makamı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada sanık Muhittin Selçuk A. hakkında maktul Recep Ak’ı ‘kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, sanık Muhittin Selçuk A. hakkında sanıklar Uğur T. ve Ahmetcan A.’ya karşı ayrı ayrı ‘silahla kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Mütalaada, ‘silahla kasten yaralama’ suçunu haksız tahrik altında işlediği belirtilen sanık Muhittin Selçuk A.’ya verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirilmesi talep edildi.

Katil zanlısını bıçakla yaralayan sanıklar hakkında haksız tahrik indirimi talep edildi

Sanıklar Uğur T. ve Ahmetcan A. hakkında, kavga esnasında sanık Muhittin Selçuk A.’ya karşı ‘silahla kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Mütalaada sanıkların suçu haksız tahrik altında işledikleri belirtilerek verilecek cezanın dörrte birinden dörtte üçüne kadar indirilmesi talep edildi.

Sanıklar, mütalaaya karşı beyanlarında önceki savunmalarını tekrar ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmetti. Sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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