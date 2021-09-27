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Cinayeti İstanbul’da işledi, Siirt’te yakalandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkında tasarlayarak öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı.

Asayiş 27.09.2021, 12:14
Cinayeti İstanbul’da işledi, Siirt’te yakalandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkında tasarlayarak öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, ’24 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Nişantaşı semtinde organize suç örgütü lideri Sedat Şahin’in kardeşi Vedat Şahin ve Ferdi Topal isimli şahısların öldürülmesi olayının faili olarak İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince ‘Tasarlayarak Öldürme’ suçundan aranması bulunan Metin Yüksek isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz ekiplerince yapılan çalışma sonucu 26 Eylül 2021 pazar günü saat 13.45 sıralarında Siirt kent merkezi Cengiz Topel Caddesi üzerinde takip edilerek yakalanmış olup mevcutlu olarak mahkemeye çıkarılmış, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılarak Batman T tipi cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

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