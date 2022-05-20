Cinayeti azmettirmekten aranan çete lideri şafak baskınında yakalandı

Adana’da suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 31 zanlıdan 13’ü tutuklanırken, yakalanan çete liderinin cinayeti azmettirmek suçundan ömür boyu hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu, kasten öldürme ve yaralama, kumar oynatma ve kumar yoluyla borçlandırarak haksız kazanç elde etme suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütünü, 6 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Liderliğini A.D.’nin yaptığı öne sürülen örgüte yönelik 14 Mayıs sabahı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 36 şüpheliden 31’i yakalandı.

Yapılan çalışmada örgütün Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane ve Tahsilli Mahallelerinde meyhane ve bar açıp kumar oynattığı, güvenlik kameraları ile korunduğu belirlenen bu işletmelere ‘referans’ yoluyla girilebildiği saptandı. Ayrıca örgüt üyelerinin, rakip işletmeleri kapatmaya ya da engellemeye zorladıkları, karşı gelenleri ise tehdit ettikleri öğrenildi.

Örgütün, 29 Mart 2019’da Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi’ndeki bar çıkışında Ömer İmre’nin öldürüldüğü, Tuncay Bozdoğan’ın ise yaralandığı silahlı saldırıyı düzenlediği ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin cinayetten 4 gün önce barı bastıkları, çıkan kavgada da karşı grup tarafından darp edildikleri öğrenildi. Bunun üzerine örgüt lideri A.D.’nin intikam almak ve imajını kurtarmak için adamlarını bara baskına gönderdiği, çıkan silahlı kavgada da İmre’nin yanlışlıkla öldürüldüğü belirtildi. Olayın ardından A.D.’nin, azmettirici olarak tutuksuz yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, o tarihten bu yana da her yerde arandığı bildirildi.

Öte yandan A.D.’nin örgüt üyesi kuzenlerinin tefecilik yaptığı, kentteki kumarhaneye dönüştürülmüş iş yerlerinde kumarda borçlanan kişileri tuzaklarına düşürdüğü öne sürüldü. A.D.’nin kuzenlerinin, örgütün adını kullanarak borçlandırdığı kişilerin mal varlığı ve paralarına tehditle el koydukları iddia edildi. Operasyonda yakalanan S.A. isimli kadının ise kirli işlerini yaptırmak için birilerini arayanlarla örgüt arasında bağlantı sağladığı, bunun karşılığında da komisyon aldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında A.D.’nin de olduğu 13 kişi tutuklandı, 11’i adli kontrol şartı, 7’si ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunmayan 5 şüpheliyi ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.