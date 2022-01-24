banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
HDP’li Milletvekili Semra Güzel hakkında yeni fezleke
HDP’li Milletvekili Semra Güzel hakkında yeni fezleke
Arsa satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı
Arsa satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı
İngiltere, Ukrayna’daki bazı büyükelçilik personelini geri çağırdı
İngiltere, Ukrayna’daki bazı büyükelçilik personelini geri çağırdı
2022’ye damga vuracak 7 e-ticaret trendi
2022’ye damga vuracak 7 e-ticaret trendi

Cinayete kurban giden kadının acılı ailesi konuştu

Manisa’da 11 Aralık 2020 tarihinde Ferhat İnne tarafından tek kurşunla öldürülen emlakçı Canan Çeviren’in öldürülme anının güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması sonrası acılı ailesi konuştu. Ferhat İnne’nin planlayarak ve kasten ablalarını öldürdüğünün görüntülerle de sabit olduğunu kaydeden 3 kız kardeş sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi gerektiğini söyledi.

Asayiş 24.01.2022, 17:19
Cinayete kurban giden kadının acılı ailesi konuştu

Manisa’da 11 Aralık 2020 tarihinde Ferhat İnne tarafından tek kurşunla öldürülen emlakçı Canan Çeviren’in öldürülme anının güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması sonrası acılı ailesi konuştu. Ferhat İnne’nin planlayarak ve kasten ablalarını öldürdüğünün görüntülerle de sabit olduğunu kaydeden 3 kız kardeş sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi gerektiğini söyledi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Canan Çeviren (42), daha önceden birliktelik yaşadığı iddia edilen ve evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldığı Ferhat İnne (45) tarafından 11 Aralık 2020 tarihinde emlakçı ofisinde tabanca ile vurularak öldürüldü. Yaşanan cinayetin ardından tutuklanan evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne görülen davanın son duruşmasında Canan Çeviren’e öldürmek için ateş etmediğini dile getirerek, “Evet askeri bir personelim. Kabiliyetim de var. Öldürmek isteseydim kafasına ya da kalbine sıkardım. Ateş ettiğimde üzerimde 14 mermi ve 1 silah daha vardı” dediği öğrenilirken, cinayet anına ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde Ferhat İnne’nin arkasında tabancayı hazır tuttuğu, içeri girdikten 14 saniye sonra kadını vurup bir süre bekledikten sonra parmak sallayarak bağırdığı ve emlakçı ofisinden ayrıldığı görülüyor.

Güvenlik kameralarının ortaya çıkmasının ardından Canan Çeviren’in 3 kız kardeşi ve amcası, sanık Ferhat İnne’nin Canan Çeviren’i kasten ve planlayarak öldürdüğünün görüntülerle de ispatlandığını dile getirdi.

“İzlemeye yüreğim el vermedi”

Canan Çeviren’in kız kardeşi Azime Kayaalp, “Ben videoyu izleyemedim. İzlemeye yüreğim el vermedi. Mahkemede yalan söylüyor. ‘Ben tasarlamadım’ diyor ama benim eşim izledi videoyu. Onun söylediği kadarıyla zaten merdivenlerden çıkarken silahı arkasında tutmuş. Direkt hiç konuşmadan ablam yüzüne dahi bakmadan vurmuş. Çok kinli bir şekilde gelmiş. Bu da tasarlayarak cinayeti işlediğini gösteriyor. İnşallah ağırlaştırılmış müebbet alacak. Adalet umarım yerini bulur” dedi.

“Videoyu izleyince kendime gelemedim”

Videoyu izledikten sonra bir türlü kendine gelemediğini kaydeden bir diğer kız kardeş Serpil Çınar, “Ben videoyu izleyince kendime gelemedim zaten. Bunu izleyenler de görecekler ki kaldırılacak bir acı değil bu, çok zor. Mahkemede sürekli saçmalıyor. Bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor, hiçbir şeyi kanıtlayamıyor. Sürekli iftira atıyor. Adalet yerini bulacak inşallah. Tasarlayarak olduğu çok belli. İlk ifadesini okuduğumda ‘ayağına vurmak istedim’ diyordu ama videoyu izleyenler de görecek ki ablam oturduğu yerdeyken direkt ateş ediyor. 18 saniye içerisinde her şey oluyor. Ablamın bir şey söylemesine ya da tartışmalarına bile zaman olmuyor. 18 saniye içerisinde her şey olup bitiyor. Videoyu izlediğimde sağ tarafım hiç tutmadı. Sağ tarafımı hiç kullanamadım, yeni yeni kendime geliyorum. Üzüntüden felç gibi oldum. Ağırlaştırılmış müebbet bekliyoruz. O kadar çok öldürülen kadın var ki Bugün benim Canan ablamın başına geldi belki ama ablam gibi çok kadın var. Bir an önce bunun caydırıcı bir cezayla adaletin yerini bulmasını istiyorum” diye konuştu.

"Başka kadınların canı yanmasın"

Başka kadınların da canının yanmaması için sanığın en büyük cezayı alması gerektiğini kaydeden amca Orhan Çeviren, “Davanın başından beri süreci takip ediyorum ama sanığın ifadeleriyle olay anı çok farklı. Kendisini öldürmek istemedim diyor. Silah kullanmasını bilen kişi, sağlık hizmetlerini bilen biri, askeriyeden gelme biri. Silahı direkt göğsüne kaldırıyor ve ateş ediyor. Ondan sonra da diyor ki ben ambulans aradım diyor. Burada tampon yapabilirdi sağlık eğitimi almış. Her türlü bilgisi var. En büyük cezayı almasını istiyoruz, adalete güveniyoruz. Başka kadınların da canı yanmasın.” şeklinde konuştu.

“Ablamla daha geçirecek çok senelerimiz vardı”

Videoyu izlemediğini ve izleyemeyeceğini dile getiren en küçük kız kardeş Raşide Kesici, “Videoyu izleyemem böyle bir videoyu. Biz o süreci atlatamadık zaten. Ablamın iki çocuğu vardı. Birisi babasının yanında onun kurulu bir düzeni vardı ama yanında kalan çocuğunun tüm düzeni altüst oldu, hayatı bitmiş oldu. Psikolojisi altüst oldu. Bütün hayatı annesiydi. Annesiyle birlikte hayatı bitmiş oldu. Kaç tane aileye mal oldu. Biz toparlayamadık. Annem ve babamlar da aynı durumda. Babamların neler yaşadığını bizler biliyoruz. Evlat acısı yaşamak başka bir şey. Allah’tan tek dileğimiz bu dünyada en ağırını yaşasın. Öbür dünyasını zaten bitirdi. Sahte gözyaşları döküyor. Yalancıktan mahkemede ağlıyor, isteyerek yapmadım, tasarlamadım diye. Bunların hepsinin sahte olduğu belli. Video izlendiğinde kimin haklı kimin haksız olduğu ortaya çıkacak. Ablamla daha geçirecek çok senelerimiz vardı. Benim küçük bir oğlum var ona çok düşkündü onu çok seviyordu onunla da geçirecek çok seneleri vardı hepsini bitirmiş oldu.”

Yorumlar (0)
-0°
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11