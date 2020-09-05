Cinayete kurban giden İTÜ'lü Halit Ayar'ın annesi karar sonrası konuştu

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanıklar Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal katıldı. Duruşmaya ölen Halit Ayar’ın annesi Hanife Ayar ve babası Mehmet Ayar da katıldı. Diğer mağdurları avukatları temsil etti.

EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Karar duruşması olduğunu belirten mahkeme heyeti, Halit Ayar’ın ailesinden görüşlerini sordu. Anne Hanife Ayar, "Sanıklar en ağır cezaya çarptırılsın. Benim çocuğumun kanı yerde kalmayacak İnşallah. Sanıkların bu dünyada gün yüzü görmesini istemiyorum” dedi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Tutuklu sanıklardan Halit Ayar’ı bıçaklayarak öldüren Emrah Yaşar, "Kamera kayıtlarından bellidir. Kimseden para istemedim. Ben sadece olayı ayırmak istedim. İlk vuran karşı taraftır. Arkadaşımı göremeyince beni öldüreceklerinden korktum. Böyle bir olay olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Keşke o gün ben ölseydim” dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Diğer tutuklu sanık Erhan Kurdal ise, “Keşke böyle olmasaydı. Söyleyecek pek bir şey yok. Pişmanım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Ailesinden özür diliyorum” dedi.

CEZAEVİNDEN ÇIKAMAYACAKLAR

Karar için verilen aradan sonra duruşmayı sonlandıran mahkeme heyeti, sanıklar Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal’ı “nitelikli kasten adam öldürmek” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar “yağmaya teşebbüs” suçundan ise ayrı ayrı 29 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklar hakkında indirim uygulamadı.

ACILI ANNE: ADALET YERİNİ BULDU

Öte yandan kararın ardından anne Hanife Ayar gözyaşlarını tutamadı. İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen davanın ardından mahkeme çıkışında konuşan anne Ayar, "Oğlum geri gelmeyecek. Bu kararın verilmesi için çok uğraştık. Çocuğumun kanı yerde kalmadı. Ben en çok ona seviniyorum. İstediğimiz cezayı aldılar.

Ağırlaştırılmış müebbetle inşallah gün yüzü görmeyecekler. Benim çocuğum şu an mezarda yatmaya mahkumsa onlar da bu dünyada gün yüzü görmeyecekler. Adalet yerini buldu. Bu dünyada bir şey söyleyemedim ama öbür dünyada iki elim ikisinin yakasında olacak" dedi.

DHA'nın haberine göre anne Ayar, "Kanunların tekrar tekrar gözden geçirilmesini istiyorum. İçerideki suçluların iyi niyetten dolayı dışarıya salındıkları zaman insanların başına neler geldiğini görüyoruz. Ne hayallerle, gözünün içine bakarak yetiştirdiğim çocuğumu katledebiliyorsa bu insanlar herkese yapabilirler bunu. Benim çocuğumun da insan hakları vardı ama benim çocuğum şu an mezarda yatıyor. Bunun hakkını kim verecek" diye konuştu.

Baba Mehmet Ayar da, "Verilen hiçbir karar bizim evladımızı geri getirmeyecek bunu biliyoruz. Mahkeme tarafından verilen karar bir nebze de yüreğimize su serpti. Basına da ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.