Cinayete kurban giden, Emine gelinlikli tabutu ile son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ’da önceki gün barakada bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi bugün gözyaşları arasında tabunun üzerine örtülen gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak’taki boş bir arazi üzerinde bulunan barakada meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, Cinayet şüphelisi Salih Yılmaz Coşkun (21), kız arkadaşı olduğunu iddia ettiği ve çevresinde Bahar ismiyle bilinen 18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi’yi, barakada defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçmıştı.Şüphelinin arkadaşlarını arayarak “sevgilimi öldürdüm” demesiyle olay ortaya çıkmış, kaçan zanlı ise polisin yaptığı operasyonla saklandığı dedesinin evinde yakalanıp, dün çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştı.

Cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak otopsisi yapılan Emine Fulya Akçelebi için bugün Fevzi Çakmak Mahallesindeki Ehlibeyt Cem evinde cenaze namazı kılındı. Namaza, Vali Erkaya Yırık, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Tabutun üstüne ise gelinlik örtüldü. Namazın ardından Akçelebi’nin cenazesi Avcılı köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

“Babası ve ailesi kızlarının zorla kaçırıldığı iddiasında”

Aile avukatı Derya Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili basında yer alan bazı sıkıntılı açıklamalar nedeniyle ayrıca bir açıklama yapma gereği duyduk. Babası ve ailesi kızlarının zorla kaçırıldığı iddiasında. Akşam saatlerinde bahar kardeşini parka götüreceğim diye evden ayrılmış. Daha sonrasında da bahardan herhangi bir haber alınamamış. Aile Bahar’ın zorla kaçırıldığı iddiasındadır. Olayın faaliyle alakalı herhangi bir beraberliği kesinlikle söz konusu değilmiş. O yüzden basında geçen sevgili durumları da gerçeği yansıtmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ailesi herhangi bir tanışıklığının, gönül ilişkisinin veya sevgililik durumunun olmadığını bildirdiler. Bahar evden hazırlıksız bir şekilde çıkıyor. Bir yere gitme kastı ile hareket etmemiş. Kardeşimi parka götüreceğim diye ayrılmış. Olay sonrası babası kızına ulaşamamış. Aileye de daha sonra Bahar’ın arkadaşlarından birkaç kişi ulaşıp onlar bilgi vermişler” ifadelerini kullandı.