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Cinayet zanlısı tutuklandı
ZANLI
Asayiş 26.07.2020, 02:06
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavganın zanlısı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesiSoğanlı Mahallesi 4. Yardım Sokak’taki bir evde, kızının beraber yaşadığı Savaş Güneş’i (26) silahla yaralayan ve babası Ecevit Güneş’i (45) öldürdükten sonra kaçan Murat K’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu yeri tespit edilen Murat K. gözaltına alınarak emniyete getirildi.
Buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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