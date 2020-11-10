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Cinayet zanlısı kadın adliyeye sevk edildi

ORHANGAZİ’DE DÜN OTOYOL OKSİJEN AVM’DE BİR CİHAT AYTAÇ’I SİLAHLA VURARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ÖZLEM Ç. JANDARMADAKİ İFADESİNİN ARDINDAN ORHANGAZİ ADLİYESİNDE HAKİM KARŞISINA ÇIKARILDI.

Asayiş 10.11.2020, 10:41
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Cinayet zanlısı kadın adliyeye sevk edildi

Orhangazi’de dün bir dinlenme tesisinde Cihat Aytaç’ı silahla vurarak ölümüne neden olan Özlem Ç. jandarmadaki ifadesinin ardından Orhangazi Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Olay, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesislerinde meydana gelmişti. Cihat Aytaç (38) yanında Özlem Ç. (34) ile birlikte 16 AKN 82 plakalı otomobili ile Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru giderken, dinlenme tesislerinde araçla mola verdiler. İkili arasında tartışma çıktı. Araçtan inen kadın araç torpidosundaki silahla Cihat Aytaç’a ateş etti. Ağır yaralanan Cihat Aytaç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mahkemeye sevk edildi

Olay sonrasında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Özlem Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldı.

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