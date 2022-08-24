Cinayet zanlısı jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda, cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), suçlulara göz açtırmıyor. Son alınan bilgilere göre, Güzelçamlı Mahallesi’nde cinayet zanlısının bir evde saklandığı haberini alan JASAT ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Operasyon hazırlıklarını tamamlayan ekipler, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Bir evde saklanmış halde bulunan T.Y., kıskıvrak yakalandı. Yapılan GBT sonrasında T.Y.’nin tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.