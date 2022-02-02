Cinayet zanlısı Gebze’de yakalandı

Tokat’ta aranan cinayet zanlısı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir yakınının evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Erenler Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kavgada av tüfeği ile vurulan Erol Öncü (25), sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı T.M (25) olay yerinden kaçarken polis ekipleri çalışma başlattı. Olayın şüphelisi Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir yakının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yolda durdurduğu bir yolcu otobüsüne binerek kaçtığı öğrenildi. Tokat’ta gözaltına alınan şüpheliler M. D (24) ile M. G (21) ile birlikte cinayet zanlısının ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.