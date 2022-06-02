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Cinayet zanlısı baldız ve kocası tutuklandı
Niğde’nin Bor ilçesinde bir kişinin sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şahsın baldızı ve kocası tutuklandı.
Asayiş 02.06.2022, 14:22
Niğde’nin Bor ilçesinde bir kişinin sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şahsın baldızı ve kocası tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Sultan Sokak’ta Savaş B.’nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baldızı D.Ç. (39) ve kocası H.Ç.’nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.