Cinayet zanlıları tutuklandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir kişiyi silahla vurarak öldüren 2 şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Sugözü mesire alanında iki grup arasında alacak verecek nedeniyle kavga çıkmış ve kavga sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu 38 yaşındaki Murat Kaya hayatını kaybetmişti. Olay sonrası çalışmalarını titizlikle yürüten jandarma ekipleri olayla ilgili olarak Y.T., T.Ç. ve M.Y. isimli 3 şahsı gözaltına aldı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan 3 şahıs daha sonra Besni Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan Y.T. ile T.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.Y. ise serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.