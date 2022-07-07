Cinayet zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Alim İçen’i öldürdükleri iddia edilen iki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ilçesi Akçay Sarıkız Mahallesi’nde Alim İçen’in (23) öldürülmesiyle olayında gözaltına alınan A. K. (18) ve arkadaşı Ö. F. S. (22), polisteki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesine sevk edildiler. Savcılık soruşturmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen iki cinayet zanlısı mahkemece tutuklandılar. A.K. ve Ö. F. S. Burhaniye cezaevine sevk edildiler.

Olayda hayatını kaybeden Alim İçen ise Edremit’in Kızılkeçili Mahalle mezarlığında toprağa verildi.