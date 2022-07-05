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Cinayet ve dolandırıcılıktan aranan zanlı yakalandı

Şanlıurfa’da adam öldürme ve dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Asayiş 05.07.2022, 13:49
Cinayet ve dolandırıcılıktan aranan zanlı yakalandı

Şanlıurfa’da adam öldürme ve dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Haliliye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hakkında kasten adam öldürme ve dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.A.Ç.’yi (40) yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Zanlının kaldığı adresi belirleyen ekipler operasyon düzenleyerek yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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