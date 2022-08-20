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Cinayet şüphelisi 7 kişiden 2’si tutuklandı

Eskişehir’de Hüseyin Koç’un ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavga olayıyla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Asayiş 20.08.2022, 11:13
Cinayet şüphelisi 7 kişiden 2’si tutuklandı

Eskişehir’de Hüseyin Koç’un ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavga olayıyla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Şirintepe Mahallesindeki bir parkta 17 Ağustos’ta çıkan bıçaklı kavgada Hüseyin Koç ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli 4 şahsın yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayın şüphelileri Birdal E., Hüseyin C., Adnan E., Serdar E. ile kaçmalarına yardım ettikleri öne sürülen Alaattin T., Ali E. ve Bircan E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adnan E. ile Birdal E.’nin tutuklandığı, diğer 5 şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.

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