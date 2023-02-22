Cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

Çorum’da, Burak İ. cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, boş bir arazide alkol alan Burak İ. (24), Osman B. (18) ve Mücahit G. (18) arasında küfürleşme sonucu başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine araçtan tüfeğini alan Burak İ., Osman B. (18) ve Mücahit G.’ye (18) doğrulttu. Bu sırada silahı Burak İ.’nin elinden alan Osman B. (18) ve Mücahit G. (18) ise sırayla Burak İ.’ye ateş ettiler. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Burak İ. olay yerinde hayatını kaybederken, zanlılar ise öldürdükleri arkadaşlarının aracıyla olay yerinden kaçtılar.

Burak İ.’nin cesedinin bulunmasından sonra çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı olarak iki kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise cinayette kullanıldığı değerlendirilen bir adet tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mücahit G., Osman B. ve Gizem P. adlı 3 şüpheli Emniyet Müdürlüğü’nde sorgularının tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çorum Adliyesi’ne sevk edildi.