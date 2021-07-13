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Cinayet suçundan nişanlısıyla birlikte yargılanan kadın tahliye edildi

Kocaeli’de birlikte alkol aldıkları adamı bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan nişanlı çiftin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti Sultan A.’nın tahliyesine, nişanlısının ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Asayiş 13.07.2021, 14:11
Cinayet suçundan nişanlısıyla birlikte yargılanan kadın tahliye edildi
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Kocaeli’de birlikte alkol aldıkları adamı bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan nişanlı çiftin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti Sultan A.’nın tahliyesine, nişanlısının ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, 17 Aralık 2020 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ortaburun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Memiş’ten (55) haber alamayan komşuları, şahsın evine gitti. İçeri giren vatandaşlar Memiş’in yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 55 yaşındaki Aydın Memiş’in bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerince başlatılan incelemede, Memiş’in cinayetten önce en son Bahadır A. ile nişanlısı Sultan A. ile birlikte alkol aldıklarını ve tartıştıklarını tespit edildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden Bahadır A. ifadesinde, Memiş’i kıskançlık sebebi ile bıçaklayarak öldürdüğünü ve daha sonra suç aleti bıçağı sobaya atıp Memiş’in cep telefonunu alarak kaçtığını söyledi. Nişanlı çift, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mahkeme heyeti toplanan deliller ışığında tutuklu sanık Sultan A.nın tahliyesine, tutuklu sanık Bahadır A.’nın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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