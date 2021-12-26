Cinayet sanığı jandarma tarafından yakalandı

Sivas’ta akrabasını öldürmek suretiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Ordu’da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 22 Temmuz 2012 tarihinde Sivas’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasını öldürmek suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.K. (63), Jandarma Harekat Merkezi tarafından JABS Toplu Taşıma Sistemleri modülü üzerinden yapılan takip ve kontrolünde, 24 Aralık 2021 tarihinde şehirler arası otobüs ile seyahat bileti aldığı bilgisi alındı. Güvenlik güçlerine yakalanmamak için Sivas’tan Ordu’ya akrabalarının yanına geleceği bilgisini alan jandarma ekipleri, 25 Aralık günü şahsın kaçma ihtimaline karşı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında otobüse yolcu gibi binen ve jandarma personelinin içerisinde bulunduğu otobüs, Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Uzunisa Jandarma Karakol Komutanlığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT unsuru tarafından Eskipazar Mahallesi ile şehirler arası otobüs terminali bölgesinde durduruldu. Operasyon sonucu İ.H.K. yakalanarak, hakkında yürütülen adli işlemlerin bitmesinin ardından sevk edildiği Ordu Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.