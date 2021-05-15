Cinayet işleyip jandarmayla silahlı çatışmaya girdi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişiyi öldüren şahıs, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi. Olay yerindeki hareketlilik sürüyor.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Bayraktar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B. isimli şahıs bir kişiyi silahla vurdu. Bölgeye giden jandarma ekipleri ile çatışmaya giren şahsın yakalanması için köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.