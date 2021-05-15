banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu!
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu!
Sergen Yalçın'ın ilk sözleri: Hayırlı olsun
Sergen Yalçın'ın ilk sözleri: Hayırlı olsun
Galatasaray şampiyonluğu averajla Beşiktaş’a kaybetti
Galatasaray şampiyonluğu averajla Beşiktaş’a kaybetti
Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!
Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!

Cinayet işleyip jandarmayla silahlı çatışmaya girdi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişiyi öldüren şahıs, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi. Olay yerindeki hareketlilik sürüyor.

Asayiş 15.05.2021, 18:13
Cinayet işleyip jandarmayla silahlı çatışmaya girdi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişiyi öldüren şahıs, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi. Olay yerindeki hareketlilik sürüyor.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Bayraktar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B. isimli şahıs bir kişiyi silahla vurdu. Bölgeye giden jandarma ekipleri ile çatışmaya giren şahsın yakalanması için köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Yorumlar (0)
19°
hafif yağmur