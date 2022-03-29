banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi
Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi
Çekya’da akaryakıt fiyatlarında rekor artış
Çekya’da akaryakıt fiyatlarında rekor artış
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Cinayet gibi kaza 16 yıl sonra aydınlatıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 2006 yılında faili meçhul olarak kayıtlara geçen ve bir kişinin öldüğü trafik kazası 16 yıl sonra aydınlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Gasp-Cinayet Büro Amirliği ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı incelemede olay zamanı 30 yaşındaki M.S. ‘yi çarpıp kaçan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 29.03.2022, 11:07
Cinayet gibi kaza 16 yıl sonra aydınlatıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 2006 yılında faili meçhul olarak kayıtlara geçen ve bir kişinin öldüğü trafik kazası 16 yıl sonra aydınlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Gasp-Cinayet Büro Amirliği ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı incelemede olay zamanı 30 yaşındaki M.S. ‘yi çarpıp kaçan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Araç parçasının peşine düşen polis 1 ay iz sürdü

Ağustos 2006 yılında meydana gelen ve faili meçhul olarak kayıtlara geçen kazanın dosyasını yeniden ele alan polis, 16 yıl aradan sonra cinayet gibi kazayı aydınlattı. Dosyada delil olarak yer alan sadece Tofaş marka bir araç armasından yola çıka polis, 2006 yılında piyasada olan tüm Tofaş araçları incelemeye aldı. 16 yıl önceki tamircileri de incelemeye alan polis ekipleri adeta iğne ile kuyu kazdı. Hem araç sahiplerini hem de tamircileri tek tek inceleyip şüpheli bulduklarının ifadesine başvuran polis, 08 Ağustos 2006 tarihinden hemen sonra kaza sonucu tamir edilen araçlara da ulaştı.

2006 yılında Marmaris-Datça Karayolunda meydana gelen kazada T.T. isimli şahıs Tofaş marka aracı ile yolda seyir halinde olan bir motosiklete çarpıp 30 yaşlarındaki ve kimsesi olmadığı öğrenilen inşaat işçisinin ölümüne sebebiyet verdiği 16 yıl sonra belirlendi. O tarihte T.T.’nin çarptığı motosiklet ile olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü M.S.’yi abisi Ö.T. ile birlikte görünmeyecek şekilde yol kenarına saklayıp kaçtıkları belirlendi. Sürücü T.T. ile abisi Ö.T.’nin daha sonra kazada hasar gören araçlarını M.T. isimli bir tamirciye yaptırıp hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ettikleri öğrenildi.

Sürücü tutuklandı

Yaptığı kazayı 16 yıl gizledikten sonra polisi karşısında gören T.T.’nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Sürücü T.T. ile kazadan sonra delillerin saklanmasında kendisine yardımcı olan abisi Ö.T. ve kazalı otoyu gizli tamir ettiği gerekçesi tamirci M.T. şüpheli olarak yakalandı. Yakalanan şüpheliler Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldılar. Ö.T. geçtiğimiz hafta yaşadığı trafik kazasından dolayı mahkemeye çıkarılamazken, tamirci M.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 16 yıl önce motosikletli M.S.’ye çarparak ölümüne sebep olan ve yol kenarına saklayıp orada bırakan T.T .tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19