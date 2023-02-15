Cinayet davasında yargılanan genç kız "Ceza almak istemiyorum" diyerek ağladı

Kocaeli’de sevdiği kız ile evliliğine engel olduğu iddiasıyla gurbetçi iş adamını 10 bıçak darbesiyle öldüren Fıras S. ve beraberindeki 2 sanık hakkında mütalaa verildi. Gözyaşları içinde savunma yapan Fıras S.’nin sevgilisi tutuklu sanık Ceren İ., "Ben cinayet işlemedim, böyle bir şeye iştirak etmedim. Ceza almak istemiyorum" dedi. Cumhuriyet savcısı, Fıras S.’nin "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis, sevgilisi Ceren İ.’nin ise yardım etme suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkiinde 2 Ekim 2021’de meydana gelen olayda, gurbetçi iş adamı Cahit Tatlı (49), evinde tartıştığı şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiş, saldırgan ise iş adamına ait lüks cipi çalarak olay yerinden kaçmıştı. Jandarma ekipleri, Tatlı’nın spor yapmak için gittiği salonda tanışarak aşık olduğu Ceren İ.’nin yabancı uyruklu sevgilisi Fıras S. tarafından bıçaklandığını belirlemiş ve Fıras S. ile olaya karıştığı tespit edilen Ceren İ. ve Ali İ.Ç. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Bana saldırdı, boğazımı sıktı, nefessiz kaldım"

Cahit Tatlı’nın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar Fıras S., Ceren İ. ile geçtiğimiz celselerde tahliye edilen tutuksuz sanık Ali İ.Ç., aileler ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen tutuklu sanık Fıras S., "Cahit’in bana saldırması sebebiyle bu olay yaşandı. Evine sadece konuşmaya gitmiştim. Konut dokunulmazlığını ihlal etmedim, evine gittiğimden haberi vardı, kapıyı kendisi açtı. Bana saldırdı, boğazımı sıktı, nefessiz kaldım. Bana küfrediyordu. Sadece kendimi savundum. Cahit’in parasını almadım, onu kasten öldürmedim. Olay yerine tek başına gittim. Olayda Ali ve Ceren’in iştiraki yoktur" dedi.

"En ağır şartlarda yargılanacak ne yaptım"

Gözyaşları içinde savunma yapan Ceren İ., "Suçsuzum ve bunun ispat edilmesini istiyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Kandırıldım. Fıras’ın Cahit ile konuşacağını bilmiyordum. En ağır şartlarda yargılanacak ne yaptım? İşlemediğim bir suç sebebiyle 1.5 yıldır tutukluyum. Ben cinayet işlemedim, böyle bir şeye iştirak etmedim. Ceza almak istemiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu. Ali İ.Ç. ise beraatini istedi.

2 sanığın cezalandırılması istendi

Sanıkların savunmasının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Fıras S.’nin "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis, "Hırsızlık, konut dokunulmazlığı, bıçak bulundurma" suçlarından ise 9 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, Ceren İ.’nin de "Tasarlayarak kasten adam öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadara hapisle cezalandırılması, Ali İ.Ç.’nin ise beraati talep edildi.