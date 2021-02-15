Cinayet Büro Amiri ölümün kıyısındaki genci kurtardı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkol ve uyuşturucu maddenin etkisiyle 4 katlı binanın en üst katındaki balkona çıkan 2 kişi polisi seferber etti. Yaklaşık 45 dakikalık ikna çabalarına yanıt vermeyen 2 kişiyi Cinayet Büro Amiri film gibi operasyonla kurtardı.

Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Aytekin Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında alkol ile uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Arda A. ve Burak A. isimli iki akraba, balkona çıkarak intihar girişiminde bulundu. Mahalleliyi sokağa döken intihar girişimi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli tedbirleri aldıktan sonra polis ekiplerinin ikna çalışması başladı. Yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmaları fayda etmeyince bölgeye çilingir çağrıldı. Ekipler balkonda küfürler ve tehditler savuran genci ikna etmeye çalışırken, çilingir o anda kapıyı açtı. Kapının açılması ile birlikte eve giren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Fethi Sayar tarafından gençler ölümün kıyısından kurtarıldı.

Öte yandan, balkonda intihar girişiminde bulunan Burak A.’nın ayakta duramadığı ve düşme tehlikesi geçirdiği anlar ise yürekleri ağızlara getirdi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Burak A. da ekiplerin başarılı operasyonu ile kurtarıldı. Yaşananları mahalle halkının adeta film sahnesi gibi izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Ekiplerce kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahısların hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.