Çin polisinden protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale

Çin’in güneyindeki Guangzhou kentinde katı korona virüs tedbirlerini protesto eden halk ile koruyucu tulum giyen polisler arasında tansiyon yükseldi. Polis, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Çin’de korona virüsle mücadele tedbirlerine yönelik tepkiler protestolar devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Guangzhou kentinin Haizhu semtinde karantina tedbirlerini protesto eden halkın polise karantina için konulan bariyerlere ait parçaları ve taş attıkları görüldü. Beyaz koruyucu tulum giyen onlarca çevik kuvvet polisinin ise kalkanlarla kendilerini korumaya çalıştığı kameraya yansıdı. Polis, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Çin "Sıfır Covid" ısrarını sürdürüyor

Dünyanın geri kalanının aksine Çin, salgınla 2020 yılının başından bu yana “Sıfır Covid” stratejisi adı altında hızlı temas takibi, sık aralıklarla test, uzun süreli karantina ve sokakların dezenfekte edilmesi gibi uygulamalara başvurarak mücadele ediyor. Sıfır Covid stratejisi nedeniyle uygulanan katı tedbirler, son dönemde başkent Pekin dahil farklı kentlerde protestolara yol açtı. Yaklaşık 19 milyon kişinin yaşadığı Guangzhou’nun Haizhu semti iki hafta önce de protestolara sahne olmuş, bölge sakini salgın tedbirleri çerçevesinde yerleştirilen demir bariyerleri yıkmıştı.

"Düşman güçlerin sızma ve sabotaj faaliyetlerine kararlılıkla darbe indirilecek"

Çin Komünist Partisi Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu’ndan yapılan açıklamada ise toplumsal huzuru bozan yasa dışı eylemlere ve suçlara müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı. Açıklamada, son günlerde birçok kentte düzenlenen protestolara doğrudan değinilmezken, "Düşman güçlerin sızma ve sabotaj faaliyetlerine kararlılıkla darbe indirilecek" ifadeleri kullanıldı.